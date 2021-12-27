27 Декабря 2021
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Екатеринбург, светофор, провода (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти мегаполисов выступили за разрешение правого поворота одновременно с переходом пешеходов

Власти Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, а также Ассоциация транспортных инженеров выступают за изменение ГОСТа в части организации перекрестков. Они предлагают разрешить совмещенное движение автомобилей направо и перехода пешеходов. Это может помочь в борьбе с пробками – автомобили будут двигаться быстрее, пешеходам не надо будет ждать зеленого сигнала.

Новый ГОСТ и так уже частично снимает запрет на такую схему движения. Но сейчас ее можно устанавливать только при никой интенсивности движения: если поворачивают не более 120 машин в час, пешеходов переходит не более 600 в час. Также на таких перекрестках должны устанавливаться специальные светофорные секции с белой стрелкой, в Москве сейчас 50 таких перекрестков, в Екатеринбурге – 46, пишет "Коммерсант".

Сторонники изменения ГОСТа отмечают, что в правилах описаны идеальные перекрестки и люди, нет расчета на пробки, а в реальности, например, люди часто перебегают переход на красный, и поворачивающий на зеленый автомобиль все равно должен уступать – таковы ПДД.

Противниками изменения ГОСТа стали ГИБДД и РОСДОРНИИ.

"Превышение указанного в стандарте значения интенсивности транспортных средств сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами. А превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через данный перекресток. И то и другое отрицательно отразится на безопасности", - отметили в РОСДОРНИИ.

Теги: правый поворот, пешеходный переход, мегаполис, пдд, гост



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