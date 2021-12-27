27 Декабря 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Директор Европейского бюро ВОЗ: "Спутник V" могут одобрить в начале 2022 года

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что одобрение российской вакцины "Спутник V" ожидается уже в начале 2022 года.

По его словам, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября. Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Они должны поступить к концу декабря нынешнего года. Вскоре после этого процесс проверки будет завершен, передает ТАСС.

Ранее Клюге заявлял, что "Спутник V" может быть одобрен ВОЗ в первом квартале 2022 года. По его словам, "оптимизм президента РФ Владимира Путина" вполне оправдан, и ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Теги: воз, спутник v



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