Песков: Планов вынести тело Ленина из мавзолея нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на повестке дня не стоит.

"Нет, таких планов нет", — ответил Песков на вопрос о возможности в обозримом будущем принятия решения о выносе тела революционера из мавзолея, например, к 100-летию со дня его смерти.

По его словам, повестка дня "изобилует другими вопросами и проблемами", пишет Regnum.

Напомним, предложения о выносе тела вождя из Мавзолея, звучат регулярно. Ранее с такой инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров - он заявил, что захоронение тела Владимира Ленина было бы "верным с исторической точки зрения". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тогда отмечал, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки".