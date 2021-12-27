27 Декабря 2021
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екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Екатеринбурга составил расписание на новогодние праздники

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сформировал расписание на предстоящие новогодние праздники.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, с 29 декабря по 9 января запланировано к выполнению 1 тыс. 524 рейса - это на 37% больше, чем в аналогичный период сезона 2020-2021. Завершить год планируется рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи, который сядет в Кольцово в 22.40 по местному времени. А первым самолетом, который прилетит в Екатеринбург в 2022 году, станет борт "Уральских авиалиний" из Москвы. Ожидается, что воздушное судно приземлится менее чем через час после боя курантов.

Самым загруженным для уральского аэропорта станет 29 декабря: в этот день в Кольцово будет выполнено 155 взлетно-посадочных операций. Меньше всего рейсов запланировано в первый день года - 60. В прошлом году самым загруженным днем стало 31 декабря, когда было обслужено 106 рейсов.

В сами новогодние праздники из Кольцово можно будет улететь по 81 российскому и международному направлению. Среди них Хургада, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Дюссельдорф, Ларнака, Анталья и многие другие города мира. Рейсы из Кольцово на этот период запланировали 27 авиакомпаний.

Теги: праздники, аэропорт, расписание, Кольцово, Екатеринбург



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