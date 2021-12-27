27 Декабря 2021
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Происшествия В России
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Сотни жилых домов в Воронеже остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ-2

Из-за отключения оборудования на ТЭЦ-2 параметры по теплоснабжению и горячей воде снизили в порядка 413 домах Коминтерновского района Воронежа. Под ограничения попали около 140 тысяч жителей города.

По данным ТАСС, отопление окончательно не отключали.

Из-за аварии в Воронеже могут ограничить работу в 32 детсадах – они могут перейти на дежурный режим.

По информации Воронежского филиала ПАО "Квадра", 26 декабря на ТЭЦ-2 в Воронеже произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. На месте работают специалисты, сроки ликвидации аварии неизвестны, пишет Regnum.

На прошлой неделе авария произошла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Было отключено горячее водоснабжение в 137 домах и 22 социальных объектах Октябрьского района. В регионе ввели режим ЧС.

СКР возбудил уголовное дело после пожара на ТЭЦ-1. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности.

Теги: тэц-2, авария, воронеж



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