В новогоднюю ночь в Екатеринбурге потеплеет

На этой неделе жителей Екатеринбурга ждет кратковременное похолодание. Но уже к Новому году потеплеет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 27 декабря в столице Урала будет минус 13-15 градусов, днем воздух прогреется до 8-10 ниже нуля. Во вторник и среду ожидается 17-20 градусов мороза ночью и минус 14-16 днем.

В новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, погода наладится: потеплеет до минус 7-11 градусов. А 2 января воздух прогреется до 5-7 градусов ниже нуля, временами возможен небольшой снег.

Стоит отметить, что декабрь в этом году в Екатеринбурге теплый, средняя температура воздуха на 3 градуса выше нормы. Самая низкая температура (минус 20,9) была зафиксирована 24 декабря, а самая высокая (плюс 3,7) - 2 декабря.