27 Декабря 2021
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Общество В России
Марат Хуснуллин (2020) | Фото: government.ru

Хуснуллин не исключил снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителя

Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения дорожного Марат Хуснуллин рассказал о намерении бороться со статистикой гибели в "пьяных" автоавариях.

Он высказался за снижение количества допустимых долей промилле алкоголя в крови водителей, находящихся за рулем. Он связал это с прямой зависимостью смертности и аварий. "Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать", - сообщил Хуснуллин.

Кроме того, по словам вице-премьера, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. "Однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет", – отметил при этом Хуснуллин, сообщают "Ведомости".

Ранее Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

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