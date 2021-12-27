Авиаперевозчики могут отказаться от повышения тарифов

Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в предстоящем году.

Об этом заявили участник отрасли. Среди главной причины - сильная конкуренция на внутреннем рынке. Кроме того, на ситуацию влияет избыточная провозная емкость и медленно восстанавливающийся спрос.

В результате на фоне резкого подорожания авиатоплива, роста аэропортовых сборов средний ценник на авиабилеты по стране упал к 2019 году на 10–15%. Как говорят эксперты, возможности повышения цен в следующем году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения.

Дополнительное давление на средний тариф может оказать запуск лоукостера Citrus и быстрый рост другой бюджетной авиакомпании - "Победа", сообщают "Известия".

Напомним, авиакомпания Citrus, принадлежащая группе S7, которая запустит первые рейсы летом 2022 года, выбрала систему бронирования авиабилетов.

Перевозчик будет базироваться в Казани и Омске. В авиакомпании сообщили, что при выборе первых базовых аэропортов оценивали потенциал рынка в регионе.