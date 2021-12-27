27 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
новостройка, дом, строительство (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" построил пятиэтажный дом в Верхней Синячихе для переселенцев из ветхого жилья

В предновогодние дни в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области состоялось радостное событие - торжественное открытие нового дома для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья.

Дом на улице Бажова, 45/1 построил один из лидеров среди застройщиков Екатеринбурга – компания «Атомстройкомплекс». Общая площадь пятиэтажного дома составила 3200 кв. метров. Здание возведено по современной монолитно-каркасной технологии, которая применяется при строительстве современных домов в Екатеринбурге.

В новостройке 45 квартир – 11 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", сюда переедут жители из пятнадцати домов, непригодных и небезопасных для проживания.

новостройка, дом, строительство(2021)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что компания «Атомстройкомплекс» является постоянными партнером свердловских властей в выполнении задач, поставленных в рамках национальных приоритетных проектов, а также в решении социальных задач региона.

"Любому крупному застройщику важно обеспечивать территориям, на которых он работает, комплексное развитие и своевременное обновление, – уверен Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП. – Поэтому, помимо строительства нового жилья, «Атомстройкомплекс» системно участвует в качестве подрядчика в реализации государственных программ по строительству объектов дорожной и социальной инфраструктуры, предоставлению жилья для детей-сирот, и обязательно продолжит участвовать в программе переселения граждан из аварийного жилья. Уже летом мы планируем сдать в Верхней Синячихе еще один дом – квартиры в нем получат дети-сироты".

Теги: атомстройкомплекс, ветхое жилье, переселенцы, верхняя синячиха



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