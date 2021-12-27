"Уралкалий" подписал Меморандум о сотрудничестве с Пермским государственным национальным исследовательским университетом

Накануне «Уралкалий» подписал Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ). Основным направлением сотрудничества является подготовка квалифицированных кадров для калийного производства, обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовке специалистов «Уралкалия». ПГНИУ также будет осуществлять целевую подготовку кадров для Компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", в рамках сотрудничества предполагается формирование системы взаимодействия в сфере науки, технологий, инноваций и образования. Отдельное направление меморандума ориентировано на проведение научно-исследовательских, фундаментальных и прикладных работ по актуальным для «Уралкалия» проектам.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук отметил: "Подписание меморандума — это выход на новый уровень партнёрства «Уралкалия» с пермским госуниверситетом, который является авторитетным научным и образовательным центром России. Реализация мероприятий в рамках нашего сотрудничества позволит расширить условия для решения научно-технологических задач, актуальных для калийной промышленности, а также будет способствовать подготовке отраслевых специалистов с высокими инженерно-техническими компетенциями".

Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников подчеркнул, что вуз заинтересован в расширении взаимодействия с «Уралкалием». Он сказал: "Уралкалий" — компания производственного сектора экономики, один из лидеров в своей сфере деятельности. ПГНИУ готов предоставить свои компетенции как в плане научно-технического сотрудничества и и в плане подготовки специалистов для высокотехнологичных и наукоемких предприятий реального сектора экономики".