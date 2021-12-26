В Нижегородской области 11 человек пострадали после корпоратива из-за ультрафиолетовой лампы

В Дзержинске 11 человек пострадали после корпоратива из-за поражения глаз ультрафиолетовым светом (электроофтальмии). Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в сторис на своей странице Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь человек было госпитализировано.

Корпоратив проходил в ночь с 25 на 26 декабря в одном из кафе города, в нем принимали участие 15 человек. В помещении работала ультрафиолетовая лампа.