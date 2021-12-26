26 Декабря 2021
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аэропорт Уфа (2018) | Фото: Накануне.RU

В аэропорту Уфы из-за плохой погоды задержаны рейсы

В аэропорту Уфы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны рейсы из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани, сообщили Накануне.RU в в ГУ МЧС региона.

При задержке более четырех часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за метелей более 30 автомобилей застряли на трассе М5.

Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье). Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в указанном направлении, либо выбирать пути объезда заранее.

Теги: аэропорт, рейс, метель, непогода



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