В аэропорту Уфы из-за плохой погоды задержаны рейсы

В аэропорту Уфы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны рейсы из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани, сообщили Накануне.RU в в ГУ МЧС региона.

При задержке более четырех часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за метелей более 30 автомобилей застряли на трассе М5.

Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье). Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в указанном направлении, либо выбирать пути объезда заранее.