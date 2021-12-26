На заснеженной трассе в Башкирии число столкнувшихся автомобилей выросло до 22

Число автомобилей-участников массового ДТП в Кармаскалинском районе на 47 км автодороги Уфа-Оренбург возросло до 22. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Ранее сообщалось о 15 автомобилях.

"По имеющейся информации, столкнулись 22 единиц транспортных средств. Известно, что в аварии один человек погиб. В больницу доставлены пять человек. Сейчас на месте ДТП оказывают всестороннюю помощь сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Движение в направлении Уфы закрыто, организован объезд через встречную полосу. Подробности ДТП уточняются", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на дорогах республики наблюдается ухудшение погодных условий из-за сильного снегопада во многих районах республики, а в некоторых сильные метели. На федеральных и республиканских автодорогах введены ограничения.

С 13.00 введено прекращение движения для всех видов транспорта на участке с 17-го (н.п. поворот на аэропорт) по 280-й (граница с Оренбургской областью) км федеральной трассы Р-240 Уфа-Оренбург в Республике Башкортостан

Также прекращено движение для всех видов транспорта на участке с 1308-го (н.п. Шарипово) по 1319-й н.п. Волково) км федеральной трассы М-7 "Волга" в Республике Башкортостан.

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме.