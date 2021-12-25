25 Декабря 2021
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рождество, рождественский вертеп (2021) | Фото: пресс-служба Екатеринбургской митрополии

Рождественский вертеп и "зимние" сладости готовят сестры Ново-Тихвинского монастыря

В понедельник, 27 декабря, в Ново-Тихвинский монастырь ждут журналистов. В монастыре ученики воскресной школы покажут прихожанам, как делать традиционное Рождественское украшение – вертеп. Большие двухметровые вертепы, с фигурами Божией Матери и Богомладенца Христа внутри, можно увидеть на улице возле храма, а также на городских площадях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской митрополии.

Кроме того, сестры приготовят разнообразные «зимние» сладости к праздничному столу. В этом году сестры разработали пирожные, украшенные сахарными снежинками, лакомство с загадочным названием «Рождественское небо», аппетитные шоколадные шишки и многое другое. Приготовление оригинальных праздничных угощений – это давняя монастырская традиция.

В монастыре считается добродетелью все делать тщательно, аккуратно. В течение всего дня сестры, готовя, непрестанно читают краткую Иисусову молитву.

Дореволюционные монахини Ново-Тихвинского монастыря готовили не только вкусно, но и красиво. Например, крестница одной из сестер вспоминала, что сестры делали для гостей очень маленькие, аккуратные пельмени, просто ювелирной работы.

рождество, рождественский вертеп(2021)|Фото: пресс-служба Екатеринбургской митрополии

К каждому празднику сестры до революции готовили разнообразную вкусную выпечку, которую охотно приобретали прихожане: ароматные пряники, пирожки, печенье. Сами делали даже конфеты.

Монастырская лавка была наполнена угощениями, приготовленными только сестрами.

Теги: рождественский вертеп, ново-тихвинский монастырь, сладости, традиции



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