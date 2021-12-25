В Екатеринбурге авария отрезала Вторчермет от трамвайного сообщения с остальным городом

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала парализовано движение трамваев со стороны Вторчермета - пути перегородила машина, попавшая в аварию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На 8 марта в районе Южного автовокзала – авария. Жигули 15-й модели врезались в трамвайную опору, трамваи со стороны Вторчермета встали. Также пострадал ещё один легковой автомобиль, он занимает одну полосу на дороге в сторону центра, начинает образовываться пробка", - сообщил Накануне.RU очевидец.

Отметим, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на указанном участке пробка оценивается в шесть баллов.