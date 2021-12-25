Правительство РФ поможет Прикамью расселить аварийное жильё в Березниках

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам поездки в Пермский край, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

Регион получит 1 млрд руб. на строительство новой инфекционной больницы на 230 коек. Клинику планируется возвести к 2023 г. Пермский перинатальный центр получит 200 млн руб. на обновление оборудования, необходимого для оказания высокотехнологичной помощи новорожденным.

В рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" студенты смогут проходить практику и стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря будет отреставрирован при поддержке правительства. Сейчас там располагается Пермская государственная художественная галерея. Для неё к 2023 г. построят новое современное здание, регион получит на это 1,75 млрд руб. Правительство выделит финансирование на завершение расселения аварийного жилья в Березниках.

Напомним, в рабочей поездке, состоявшейся 9 декабря, кроме Мишустина поучаствовали вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов. В Перми Михаил Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. В программе председателя Правительства было совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Федеральные министры, прибывшие в Пермь раньше премьера, успели посетить несколько площадок. Мурашко – ГКП №7, Любимова – художественную галерею.