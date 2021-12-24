В Екатеринбурге неизвестный в маске застрелил мужчину в придорожном кафе

В Железнодорожном районе в закусочной рядом с автобусной остановкой "Билимбаевская" неизвестный в маске застрелил посетителя. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение об убийстве в дежурную часть отдела полиции № 10 поступило сегодня, в 20.52, от бригады "скорой".

По предварительным данным, мужчина сидел за столиком и пил чай, когда вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске. Он смертельно ранил мужчину из пистолета и скрылся.

"На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством подполковника полиции Дмитрия Афанаскина, туда же оперативно прибыли заместитель начальника полиции города подполковник Виктор Позняк, руководитель районного следственного отдела Следственного комитета области подполковник юстиции Артем Решетников, его заместитель – майор юстиции Антон Досмагамбетов, а также полицейский-кинолог младший лейтенант Анна Сиразова со служебно-розыскной собакой породы немецкая овчарка по кличке Жасмин. Силовики опрашивают очевидцев, устанавливают возможных свидетелей, а также куда и на чем скрылся преступник, выполняются иные безотлагательные мероприятия. Личность погибшего мужчины оперуполномоченные уже установили. По некоторым данным, это мужчина, 1965 года рождения", - отметил полковник Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Выполняются иные процессуальные действия по установлению и задержанию подозреваемого "по горячим следам". Отрабатываются различные версии произошедшего.