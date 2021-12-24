24 Декабря 2021
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Елабуги извинился за то, что назвал непривитых пенсионеров врагами

Глава администрации Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев, назвавший непривитых от коронавируса пенсионеров "ненужными" и "настоящими врагами", принес извинения за свое высказыванием, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса – самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия чтобы остановить эту заразу", - заявил он в своем Instagram.

Это не первое скандальное заявление на тему вакцинации со стороны чиновников и публичных личностей. Ранее известный журналист, вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефть" Михаил Леонтьев извинился за свои слова о "баранах-антипрививочниках".

В ноябре главе Каменск-Уральского городского округа Алексею Герасимову пришлось пояснять заявление заместителя главы администрации Дениса Нестерова, который предложил всем противникам вакцинации от коронавируса уехать из страны.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "опасными дураками" противников вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Теги: мэр елабуги, пенсионеры, вакцинация



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