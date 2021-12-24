24 Декабря 2021
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Общество В России
Курган, продавцы, новый год, фейерверки, пиротехника, рейды, МЧС (2016) | Фото: МЧС по Курганской области

В КПРФ предложили запретить запускать фейерверки в городах и лесах

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает использование пиротехнических изделий в населенных пунктах, лесах, внутри зданий, на особо охраняемых природных территориях, территориях культурных и исторических объектов и на кладбищах. Автор – депутат от КПРФ Олег Лебедев.

Парламентарий предлагает ввести в закон понятие "пиротехнические изделия бытового назначения".

Лебедев ссылается на статистику несчастных случаев и пожаров из-за запуска салютов и фейерверков в быту.

"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии", - цитируют "Ведомости" пояснительную записку к закону.

Кроме того, громкие звуки от пиротехники нарушают спокойствие жителей и их домашних животных.

Теги: фейерверк, салют, запрет, законопроект



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