В КПРФ предложили запретить запускать фейерверки в городах и лесах

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает использование пиротехнических изделий в населенных пунктах, лесах, внутри зданий, на особо охраняемых природных территориях, территориях культурных и исторических объектов и на кладбищах. Автор – депутат от КПРФ Олег Лебедев.

Парламентарий предлагает ввести в закон понятие "пиротехнические изделия бытового назначения".

Лебедев ссылается на статистику несчастных случаев и пожаров из-за запуска салютов и фейерверков в быту.

"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии", - цитируют "Ведомости" пояснительную записку к закону.

Кроме того, громкие звуки от пиротехники нарушают спокойствие жителей и их домашних животных.