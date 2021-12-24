В список жизненно необходимых лекарств внесли 22 новых препарата

- от внутрибольничных инфекций (полимиксин В)

Среди таких препаратов будет рисдиплам – лекарство, необходимое больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Также в список включены препараты:

Правительство России включило в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 22 новых наименования. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.





