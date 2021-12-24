24 Декабря 2021
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Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В список жизненно необходимых лекарств внесли 22 новых препарата

Правительство России включило в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 22 новых наименования. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди таких препаратов будет рисдиплам – лекарство, необходимое больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Также в список включены препараты:

-  от рака молочной железы (талазопариб)

-  от муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор)

-  от рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод)

-  от множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид)

-  от хронического гепатита B (булевиртид)

-  от туберкулёза лёгких (деламанид)

-  от внутрибольничных инфекций (полимиксин В)

-  от ВИЧ (биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

Теги: ЖНВЛП, рисдиплам, сма, лекарства, препараты



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