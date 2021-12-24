В список жизненно необходимых лекарств внесли 22 новых препарата
Правительство России включило в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 22 новых наименования. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди таких препаратов будет рисдиплам – лекарство, необходимое больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Также в список включены препараты:
- от рака молочной железы (талазопариб)
- от муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор)
- от рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод)
- от множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид)
- от хронического гепатита B (булевиртид)
- от туберкулёза лёгких (деламанид)
- от внутрибольничных инфекций (полимиксин В)
- от ВИЧ (биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).