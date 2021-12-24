24 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Презентация издания об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны (2021) | Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге презентовали уникальное издание об эвакуации Эрмитажа в годы Великой Отечественной

Русская медная компания совместно с культурно-просветительским центром "Эрмитаж-Урал" презентовали уникальное издание "Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках". Оно увековечит подвиг музейных работников на Урале в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, работа над изданием велась на протяжении трех лет в тесном сотрудничестве двух музеев - Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Проект реализован при поддержке РМК. Первая презентация сборника состоялась 11 ноября в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Книга посвящена одной из самых трагических, но вместе с тем ярких страниц истории Эрмитажа - филиалу музея в Свердловске во время Великой Отечественной войны. Документы, воспоминания и переписка сотрудников, фотографии и рисунки из архива Государственного Эрмитажа рассказывают о том, как на Урале сохранили экспонаты музея, как жили и работали сотрудники филиала, как встретили победу и как готовили возвращение коллекций в Ленинград.

Презентация издания об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Презентация издания об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны(2021)|Фото: пресс-служба РМК

В издание также помещены документы о даре Эрмитажа Свердловской картинной галерее в послевоенные годы. Предметы прикладного искусства из бронзы и камня, западноевропейская и русская живопись, скульптура и художественная мебель были переданы в Свердловск в качестве благодарности Эрмитажа городу, сохранившему сокровища главного музея страны.

Именно в уральскую столицу в июле 1941 года было привезено около 1,2 миллиона бесценных экспонатов, большинство из которых разместили в здании Свердловской картинной галереи. Вместе с мировыми шедеврами в Свердловск прибыли и сотрудники Эрмитажа, они вели активную научную и просветительскую работу.

Стоит отметить, что в таком объеме фотографии, воспоминания и архивные документы об эвакуации Эрмитажа на Урал опубликованы впервые.

Презентация издания об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны(2021)|Фото: пресс-служба РМК

Презентация издания об эвакуации Эрмитажа на Урал в годы Великой Отечественной войны(2021)|Фото: пресс-служба РМК

"Русская медная компания с большим уважением относится к культуре и искусству, к промыслов каждого из регионов. В числе наших приоритетных проектов - создание и реконструкция памятников, мемориалов, стел для увековечивания подвигов наших героев и, в том числе, поддержка культурных и просветительских проектов, которые направлены именно на сохранение исторической памяти. Эта уникальная книга будет напоминать нам о героических подвигах, благодаря этому произведению мы сможем передавать эстафету памяти и будущим поколениям", - отметила директор управления социальной политики РМК Мария Есенина.

Теги: Эрмитаж, презентация, РМК



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