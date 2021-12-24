24 Декабря 2021
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ПГНИУ, эмблема (2017) | Фото: wikimedia.org

Тревога о заложенной в пермском госуниверситете бомбе оказалась ложной

Тревога о заложенной в пермском госуниверситете бомбе оказалась ложной: доступ в учебный корпус ПГНИУ №4 возобновлен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Ранее из-за анонимного звонка с сообщением об угрозе взрыва силами отдела ГО и ЧС и отдела обеспечения правопорядка ПГНИУ, ГБР, ЧОП и Росгвардии были оперативно эвакуированы 32 человека. Их разместили в общежитии 8 ПГНИУ.

Росгвардия и кинологическая служба провели осмотр и проверку здания. Следов взрывного устройства или других угроз не обнаружено.

Добавим, что сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. 23 декабря эвакуации прошли в краевой клинической больнице и трех школах. 21 декабря - в двух школы, а 20 декабря — в Пермском "политехе". Во всех случаях тревога оказалась ложной.

Ранее череда "лжеминирований" прошла также в ХМАО и Тюменской области.

Теги: университет, лжеминирование, пгниу



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