Мэр Елабуги назвал непривитых пенсионеров врагами

Мэр города Елабуга (Татарстан) Рустем Нуриев назвал непривитых от коронавируса пенсионеров "ненужными" и "врагами", сообщает Kazanfirst.

По данным издания, глава города заявил, что таких людей следует лишать выплат и подарков в День Победы или в День пожилых людей. У всех для этого нужно требовать QR-код, считает Нуриев.

"Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его", - сказал мэр на закрытом совещании.

"Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер - это враг настоящий", - добавил он.

Это не первое скандальное заявление на тему вакцинации со стороны чиновников и публичных личностей. Ранее известный журналист, вице-президент и пресс-секретарь государственной нефтяной компании "Роснефть" Михаил Леонтьев извинился за свои слова о "баранах-антипрививочниках".

В ноябре главе Каменск-Уральского городского округа Алексею Герасимову пришлось пояснять заявление заместителя главы администрации Дениса Нестерова, который предложил всем противникам вакцинации от коронавируса уехать из страны.