Путин поздравил правительство с Новым годом и распорядился подавить инфляцию

Владимир Путин сегодня поздравил с Новым годом правительство. "Эти дни стремительно пролетают, и все стараются сделать как можно больше, уложиться в графики и планы. Не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня. Причем должен отметить, что не только сегодня, не только в преддверии Нового года, а практически ежедневно. Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи. Я хочу от души поздравить вас с наступающим Новым годом и поблагодарить за работу", - начал президент с приятного.

Путин сказал "несколько слов на перспективу наступающего года".

"При всех сложностях, в целом по графику продвигается реализация нацпроектов. Они подошли к своему экватору. В предстоящие три года все заявленные планы должны быть выполнены", - поставил одну из задач глава государства.

"Необходимо без пауз обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост. Есть хороший потенциал частного бизнеса, большой запас у государства. Рост нужен не сам по себе, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни, вести к повышению доходов российских семей", - добавил Путин.

"Вопрос повышения реальных доходов граждан – ключевой. Тут надо подавлять инфляцию. Инфляция подросла, но подросли и реально располагаемые доходы граждан, тут у нас показатели разнонаправленные. Подрастут социальные пособия, но этого, конечно же, недостаточно, это лишь минимум из того, что обязано сделать государство. Надо помочь бизнесу высвобождать средства для увеличения зарплат", - отметил президент.

В ответном слове премьер-министр Михаил Мишустин был очень благодарен: "Спасибо Вам, Владимир Владимирович, что Вы были с нами в этом году на всех наших направлениях".

Путин в ответ попросил Мишустина "обратить внимание на вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов". "Из Дагестана задавали вопрос по энергетике, из Бурятии – по аварии на ТЭЦ, по работе РЖД – пусть Минтранс поможет, РЖД готовы сразу запустить уже поезда в Йошкар-Оле, девушка жаловалась", - пояснил президент.