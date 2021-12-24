Военнослужащий в Воронежской области арестован по подозрению в госизмене

ФСБ РФ заявила о задержании в Воронежской области военного, который подозревается в работе на украинскую разведку.

По версии следствия, он передавал украинским спецслужбам данные о российской армии, "утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Военнослужащий Западного военного округа арестован по подозрению в госизмене, сообщает ЦОС ФСБ.

В марте суд приговорил пенсионерку из Севастополя к 12 годам колонии за госизмену. Уроженка Бахчисарая 1955 года рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Установлено, что женщина собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота.