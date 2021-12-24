Мэр Екатеринбурга исполнит мечту ребенка, заодно проверив работу метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместители стали участниками всероссийской акции "Елка желаний".

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Сегодня местом проведения мероприятия стал парк "Россия - моя история". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, руководители города поочередно подошли к празднично украшенной ели и сняли с нее шары с желаниями, которые загадали дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Алексей Орлов решил исполнить мечты сразу трех юных горожан: градоначальник заявил, что все они ему по силам. Так, один из ребят хотел бы побывать в роли машиниста поезда метрополитена, второй - получить детский фотоаппарат, а третий - встретиться с Дедом Морозом.

Мэр отметил, что, выполняя желание мальчика побывать машинистом поезда, он заодно оценит, как метрополитен готов к перевозке пассажиров в новогодние праздники. Пользуясь случаем, градоначальник выразил благодарность Русской медной компании, входящей в число организаторов акции, а также всем участникам "Елки желаний".

Что касается шариков, доставшихся заместителям главы Екатеринбурга, там были детские мечты о велосипеде, планшете, балансировочной доске и других предметах для занятий спортом и учебы.