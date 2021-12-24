Дмитрий Махонин возглавит инфраструктурный блок правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами пермских СМИ поделился планами возглавить инфраструктурный блок краевого правительства, сообщает "Коммерсантъ".

Махонин сообщил, что пока не видит специалиста, который мог бы курировать строительный блок.

"Хочу сам этим заниматься, хочу детально погрузиться в каждую стройку, в мельчайшие детали. Тогда будет проще принимать управленческие решения", - заявил губернатор. Также он отметил, что доволен работой главы минтранса, а вот руководителю минстроя есть куда стремиться.

Ранее за инфраструктурный блок в правительстве Пермского края отвечал Григорий Невоструев. Он проработал на этом посту меньше года, с августа 2020-го по июнь 2021-го. Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края за первое полугодие 2021 года составило 19,2%. Из запланированных 4,8 млрд руб. освоено 921,2 млн руб.