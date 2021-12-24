24 Декабря 2021
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Проспект Трудовой Доблести на Уралвагонзаводе (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Проспект Трудовой Доблести появился на Уралвагонзаводе

Проспект Трудовой Доблести появился на Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). Так стала называться главная магистраль УВЗ в Нижнем Тагиле. Кроме этого, ещё три улицы получили имена заслуженных заводчан: Сергея Панфилова, Владислава Щербакова и Михаила Шпака, сообщает пресс-служба УВЗ.

Торжественная церемония по присвоению названия главному проспекту состоялась на площади Трудовой Славы Уралвагонзавода.

Открытие проспекта Трудовой Доблести на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Раньше мы называли улицы именами выдающихся людей, а данное название – "проспект Трудовой Доблести" – в честь всего огромного трудового коллектива: бывших и настоящих уралвагонзаводцев, молодёжи и ветеранов, рабочих, инженеров и конструкторов!", – сказал в своей речи главный инженер Уралвагонзавода Павел Слободяник.

Проспект Трудовой Доблести на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

На проспекте располагаются цехи всех четырёх основных производств Уралвагонзавода: вагоносборочного, механосборочного, металлургического и вспомогательного. Здесь также присутствует вагонный конвейер длинной 843 метра, с которого за всю историю сошло свыше 1 млн вагонов. А в военные годы данный конвейер был танковым, и здесь было собрано почти 26 тыс. легендарных танков Т-34. На проспекте находится и легендарное УКБТМ (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), где создаются боевые машины УВЗ.

Генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов отметил, что в Нижнем Тагиле, Городе трудовой доблести, должен обязательно быть и проспект Трудовой Доблести. А традиция называть улицы предприятия именами великих работников Уралвагонзавода, по его словам, обязательно продолжится.

Теги: Уралвагонзавод, проспект Трудовой Доблести, магистраль, название



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