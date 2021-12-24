24 Декабря 2021
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Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Оптимизм не является национальной чертой россиян, скорее – надежда вопреки всему, - ВЦИОМ

Оптимизм не является национальной чертой характера россиян, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. "Скорее, такой чертой является надежда, иногда – вопреки всему. Но в целом оптимистами россиян не назовешь, для них характерны пессимистические настроения. Сумрачное, критическое и негативное восприятие", - рассказал Федоров журналистам. При этом сами россияне, по словам социолога, склонны оценивать себя как открытых, гостеприимных и душевных людей, которым свойственны действия в порыве чувств, а не по расчету.

Теги: россияне, характер, оптимизм, социология



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