24 Декабря 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: Курс на втягивание Украины в НАТО грозит полномасштабным конфликтом в Европе

Курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Москва видит необходимость в снижении градуса конфронтации, вызванной "опекой" США своих украинских протеже, пишет Regnum.

Лавров напомнил про беседу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале декабря. Как отметил глава МИД, преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Украина игнорирует минские соглашения, а Запад подыгрывает ей. Тем не менее, Путин видит некоторые перспективы улучшения ситуации: "Мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мяч на их стороне, они должны ответить. В целом мы видим пока положительную реакцию".

Теги: сергей лавров, нато, украина



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