24 Декабря 2021
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Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

"Как можно не хотеть кредит под три процента?": треть регионов не подала заявки на инфраструктурные кредиты

Треть регионов до сих пор не подала заявки-проекты на конкурс инфраструктурных бюджетных кредитов. Это вызывает большую озабоченность у сенаторов. Зампред Совета Федерации Николай Журавлев сегодня отчитал регионы, которые медлят с возможностью получить деньги. Из-за того, что только 56 регионов подали заявки, прием проектов продлен до 15 февраля 2022 года.

"По лимитам все хорошо по всем регионам распределено, а вот по конкурсу в настоящее время заявки подали только 56 регионов – на 360 млрд руб. Еще остается нераспределенными 136 млрд руб. Мы были вынуждены продлить срок приема конкурсных заявок. Может быть кто-то не хочет получить кредит под 3%, но я не понимаю, как можно этого не хотеть", - возмутился сенатор.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко поддержала коллегу и призвала регионы пошевеливаться.

Теги: регионы, инфраструктурные кредиты, заявки, совет федерации



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