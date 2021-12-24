"Как можно не хотеть кредит под три процента?": треть регионов не подала заявки на инфраструктурные кредиты

Треть регионов до сих пор не подала заявки-проекты на конкурс инфраструктурных бюджетных кредитов. Это вызывает большую озабоченность у сенаторов. Зампред Совета Федерации Николай Журавлев сегодня отчитал регионы, которые медлят с возможностью получить деньги. Из-за того, что только 56 регионов подали заявки, прием проектов продлен до 15 февраля 2022 года.

"По лимитам все хорошо по всем регионам распределено, а вот по конкурсу в настоящее время заявки подали только 56 регионов – на 360 млрд руб. Еще остается нераспределенными 136 млрд руб. Мы были вынуждены продлить срок приема конкурсных заявок. Может быть кто-то не хочет получить кредит под 3%, но я не понимаю, как можно этого не хотеть", - возмутился сенатор.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко поддержала коллегу и призвала регионы пошевеливаться.