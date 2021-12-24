Россияне назвали словами года "коронавирус", "рост цен" и "QR-код"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил итоги года по версии россиян и их планы на 2022-й. Данные были получены в ходе телефонного опроса "ВЦИОМ Спутник".

Словами года россияне назвали "коронавирус" (38%), "рост цен" (34%) и "QR-коды" (28%), рассказал журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

В большом разделе "Герои года" выделили несколько номинаций:

Политик года: Владимир Путин (38%), Сергей Лавров и Михаил Мишустин – по 13%, у Сергея Шойгу 8%.

Спортсмен года: Дина и Арина Аверины (4%), Даниил Медведев (4%), Александр Большунов (3%)

Музыкант года: Александр Градский (9%), Филипп Киркоров (4%), Денис Мацуев и Полина Гагарина – по 3%, Николай Басков и Алишер Моргенштерн – по 2%.

Блогер года: Юрий Дудь – 5%, Даня Милохин – 3%

Журналист года: Владимир Соловьев – 5%, Юрий дудь – 4%, Ксения Собчак, Ольга Скобеева, Андрей Караулов – 2%.

Международными событиями года россияне назвали пандемию (39%), инфляцию (37%) и массовую вакцинацию (35%). Главными внутрироссийскими событиями названы борьба с коронавирусом (21%), думские выборы (8%) и рост цен (4%).

Гостем на праздновании Нового года россияне больше всего хотят видеть Владимира Путина, на втором месте – Владимир Жириновский, на третьем – Михаил Мишустин.