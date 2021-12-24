Россияне назвали словами года "коронавирус", "рост цен" и "QR-код"

24 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Цены на молоко (2021) | Фото: Накануне.RU

Россияне назвали словами года "коронавирус", "рост цен" и "QR-код"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил итоги года по версии россиян и их планы на 2022-й. Данные были получены в ходе телефонного опроса "ВЦИОМ Спутник".

Словами года россияне назвали "коронавирус" (38%), "рост цен" (34%) и "QR-коды" (28%), рассказал журналистам глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

В большом разделе "Герои года" выделили несколько номинаций:

Политик года: Владимир Путин (38%), Сергей Лавров и Михаил Мишустин – по 13%, у Сергея Шойгу 8%.

Спортсмен года: Дина и Арина Аверины (4%), Даниил Медведев (4%), Александр Большунов (3%)

Музыкант года: Александр Градский (9%), Филипп Киркоров (4%), Денис Мацуев и Полина Гагарина – по 3%, Николай Басков и Алишер Моргенштерн – по 2%.

Блогер года: Юрий Дудь – 5%, Даня Милохин – 3%

Журналист года: Владимир Соловьев – 5%, Юрий дудь – 4%, Ксения Собчак, Ольга Скобеева, Андрей Караулов – 2%.

 Международными событиями года россияне назвали пандемию (39%), инфляцию (37%) и массовую вакцинацию (35%). Главными внутрироссийскими событиями названы борьба с коронавирусом (21%), думские выборы (8%) и рост цен (4%).

Гостем на праздновании Нового года россияне больше всего хотят видеть Владимира Путина, на втором месте – Владимир Жириновский, на третьем – Михаил Мишустин.

Теги: россияне, итоги года, слово года, вциом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9427

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети