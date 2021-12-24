24 Декабря 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Более половины россиян поддерживают вакцинацию детей от COVID-19

В России за вакцинацию детей от COVID-19 выступают более половины жителей, свидетельствуют данные исследования портала стопкоронавирус.рф.

"Более половины россиян выступают в целом "за" прививки для детей с согласия родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%.

Напомним, в ВОЗ заявили, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Теги: вакцинация, дети, коронавирус



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