Более половины россиян поддерживают вакцинацию детей от COVID-19

В России за вакцинацию детей от COVID-19 выступают более половины жителей, свидетельствуют данные исследования портала стопкоронавирус.рф.

"Более половины россиян выступают в целом "за" прививки для детей с согласия родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%.

Напомним, в ВОЗ заявили, что проведение всеобщей вакцинации от коронавируса среди детей и подростков не рекомендуется, поскольку в данной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.