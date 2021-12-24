В Перми эвакуировали университет, в котором студент устроил шутинг

В Перми эвакуировали учебный корпус №4 Пермского государственного университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, эвакуация прошла после анонимного звонка о взрывном устройстве. На месте работают специалисты экстренных служб.

Добавим, что сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. 23 декабря эвакуации прошли в краевой клинической больнице и трех школах. 21 декабря - в двух школы, а 20 декабря — в Пермском "политехе". Во всех случаях тревога оказалась ложной.

Ранее череда "лжеминирований" прошла также в ХМАО и Тюменской области.