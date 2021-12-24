"От жителей есть нарекания": Орлов поручил убрать тротуары от снега и наледи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу поручил коммунальным службам усилить борьбу со снегом и наледью на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов отметил, что с 16 по 22 декабря выпало 23 миллиметра осадков, что составило 92% от месячной нормы.

"Впереди еще ожидается снег. И если с уборкой магистралей коммунальные службы справились хорошо, то расчистка и обработка тротуаров от наледи остается актуальным вопросом. От жителей Екатеринбурга есть нарекания по качеству уборки. Поэтому я прошу уделить особое внимание тротуарам, пешеходным переходам, а также остановочным комплексам", - заявил глава уральской столицы.

Его заместитель Алексей Бубнов рассказал, что за прошедшую неделю коммунальными службами было отправлено на полигоны более 46 тысяч тонн снега. Для борьбы с гололедом использовано около 1,5 тысячи тонн противогололедных материалов и 1 тысяча 490 тонн фракционного песка.

Как уточнили в мэрии, сегодня, 24 декабря, на дневную уборку города выйдут 310 рабочих и 197 единиц техники.