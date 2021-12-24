Под Брянском массово отравились школьники - 30 человек обратились к врачам
У 30 учеников Гордеевской средней общеобразовательной школы в Брянской области зафиксировано заболевание острым гастроэнтероколитом.
23 декабря в поликлинику обратились ученики 1−4 классов школы. Госпитализация детям не понадобилась, пишет Regnum.
Работа школы приостановлена. Прокуратура начала проверку. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы для проведения исследований.
В октябре сообщалось, что 20 школьников из подмосковного Клина госпитализированы с отравлением после завтрака в школьной столовой. 16-летняя девочка попала в реанимацию.