Под Брянском массово отравились школьники - 30 человек обратились к врачам

В октябре сообщалось , что 20 школьников из подмосковного Клина госпитализированы с отравлением после завтрака в школьной столовой. 16-летняя девочка попала в реанимацию.

Работа школы приостановлена. Прокуратура начала проверку. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы для проведения исследований.

23 декабря в поликлинику обратились ученики 1−4 классов школы. Госпитализация детям не понадобилась, пишет Regnum .

У 30 учеников Гордеевской средней общеобразовательной школы в Брянской области зафиксировано заболевание острым гастроэнтероколитом.





