Организаторов нелегальной свалки у ЕКАДа привлекли к административной ответственности

Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО) добилось привлечения к административной ответственности собственника участка возле ЕКАДа, где до недавнего времени располагалась нелегальная свалка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭО, до этого им удалось привлечь к ответственности только исполнителей, вывозивших бытовые и строительные отходы.

"В августе Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выдала собственнику участка – ООО "Благстройсервис" – представление на устранение свалки. Предприятию пришлось очистить территорию. К дисциплинарной ответственности привлекли бригадира этой компании. Нас это не совсем устроило, тогда мы вновь направили запросы", - пояснили в пресс-службе.

С марта по июнь текущего года активисты свердловского РЭО выезжали на место и зафиксировали на фото и видеозаписи шесть автомобилей, которые размещали отходы на земельных участках по ул. Черняховского. Материалы по результатам рейдов были направлены в надзорные ведомства, а недавно от министерства природных ресурсов и экологии региона пришел ответ. В нем сообщается, что по результатам административного расследования собственник земельного участка (ООО "Благстройсервис") в 250 м юго-западнее здания по ул. Черняховского, 88а привлечен к административной ответственности.

К ответственности также привлечены собственник и арендаторы двух автомобилей, которые размещали отходы на данной территории по ул. Черняховского. При этом часть автомобилей также принадлежит ООО "Благстройсервис", которая сдавала грузовики в аренду физлицам, а уже те свозили отходы в неположенные места.



"Справедливость, наконец-то, восторжествовала, привлечены к ответственности не просто исполнители нарушения, а его организаторы. Добиться этого было непросто, но мы сделали все возможное. Природоохранное законодательство должно быть ужесточено по отношению к компаниям, которые ради быстрой выгоды загрязняют гектары земли", – пояснил председатель свердловского РЭО Алексей Вихарев.