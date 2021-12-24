24 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Алексей Демкин, администрация Перми (2020) | Фото: 59t028.permkrai.ru

Мэр Перми впервые прокомментировал громкие отставки своих замов

Глава Перми Алексей Демкин в интервью изданию "Ъ" объяснил увольнение своих бывших заместителей Анатолия Дашкевича и Людмилы Гаджиевой после скандалов. По словам мэра, чиновники могут себя показать на более высоком уровне.

"Людмила Анатольевна сейчас работает в структуре департамента образования правительства Москвы. Анатолий Вячеславович исполняет обязанности руководителя пермского управления Росавтодора. Людям нужно давать возможность расти, чтобы они не засиделись. В целом они занимали свои места заслуженно, но я посчитал, что они могут достигнуть большего. И такая возможность им была предоставлена", - подчеркнул мэр.

Он также заявил, что формирование своей команды намерен завершить в ближайшие полгода.

"В дальнейшем буду настраивать коллег на внутреннюю консолидацию, а также на улучшение взаимодействия с региональными коллегами. Сегодня еще недостаточно хорошо выстроена вертикальная связь. Те управленческие сигналы, которые поступают в администрацию города с регионального уровня, не всегда реализуются с той скоростью, с которой бы хотелось коллегам из края, поскольку город всегда имел самостоятельность в хозяйственном управлении", - заявил Алексей Демкин.

Напомним Людмила Гаджиева 26 января 2021 г. написала заявление об увольнении по собственному желанию. В Перми Гаджиева курировала такие сферы, как образование, культура и спорт, до декабря 2020 года еще и сферу общественного транспорта. Отметим, что чиновницу часто критиковали депутаты и общественность.

С 2008 по 2017 годы она занимала должность начальника департамента образования, ее тогда уже требовали отправить в отставку с поста из-за "оптимизаторского скандала" – с объединением школ №48 и №49. С ее же именем связывали и образование "транспортной дыры в бюджете". После чего сфера была возвращена под кураторство Анатолия Дашкевича. Дашкевич ушел с поста замглавы Перми в марте 2021 года, по истечении контракта.

Теги: Алексей Демкин, администрация Перми, Людмила Гаджиева. Анатолий Дашкевич, отставки



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