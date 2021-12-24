СМИ: Питерскую промышленницу подозревают в поставке оборонному предприятию китайского станка под видом российского

В Москве задержали основателя и руководителя Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину. По данным "Коммерсанта", промышленницу подозревают в поставке китайского оборудования под видом российского по завышенной стоимости. Заказчиком было предприятие ОПК - АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал".

Ожидается, что сегодня в Санкт-Петербурге суд примет решение по мере пресечения для Калединой. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Речь идет о контракте, заключенном еще в 2016 году. Структуры Калединой должны были поставить "Сигналу" "универсальное металлообрабатывающее оборудование для механообрабатывающего участка". Фрезерный обрабатывающий центр марки F.O.R.T. должен был иметь российское происхождение, так как закупался при реализации инвестпроекта "Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий" в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы". Из федерального бюджета на это было выделено 15 млн руб.

По версии следствия, на самом деле "Сигналу" был поставлен станок китайского производства, на который была нанесена российская маркировка и сфальсифицированы соответствующие документы о его происхождении.

Каледина свою причастность к афере категорически отрицает, называя свое уголовное дело "заказным". Защита указывает на то, что ущерб от поставки не установлен, оборудование было принято заказчиком после техэкспертизы, претензий не было. Стоимость станка была рыночной.