24 Декабря 2021
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бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Улицу Серова в Екатеринбурге перекроют из-за коммунальной аварии

До завтрашнего дня движение транспорта по улице Серова в Екатеринбурге будет закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, сообщив, что причиной является авария на сетях водопровода.

МУП "Водоканал" закрывает движение по улице Серова, от Большакова до Фурманова. Меняется и схема движения автобусного маршрута №46, который сегодня будет следовать по улице Сурикова.

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Серова, Екатеринбург, авария, закрытие движения, автобус



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