Улицу Серова в Екатеринбурге перекроют из-за коммунальной аварии

До завтрашнего дня движение транспорта по улице Серова в Екатеринбурге будет закрыто. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, сообщив, что причиной является авария на сетях водопровода.

МУП "Водоканал" закрывает движение по улице Серова, от Большакова до Фурманова. Меняется и схема движения автобусного маршрута №46, который сегодня будет следовать по улице Сурикова.

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.