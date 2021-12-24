В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет, почему жильцы аварийного дома сидят без воды

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию о прекращении подачи воды в жилой дом. Ранее его признали аварийным.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о доме №37 по улице Боровая. Установлено, что еще в 2018 мэрия города признала его аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с постановлением, дом подлежал расселению до 1 ноября 2026 года. В дальнейшем Дзержинский районный суд по иску надзорного ведомства признал установленный властями срок чрезмерно длительным и нарушающим права людей.

А теперь в дом оказалась прекращена подача холодной воды. В связи с этим в прокуратуре дадут свою оценку соблюдению требований жилищного законодательства. Речь пойдет о предоставлении коммунальных услуг жителям многоквартирного дома и обеспечении содержания общего имущества.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.