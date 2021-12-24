24 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
светофор для общественного транспорта (2019) | Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ГИБДД предупреждает: в новогодние праздники число ДТП с детьми резко возрастает

За год в Свердловской области было зарегистрировано свыше 300 ДТП с участием детей, в результате чего 22 ребенка погибли, а еще 362 получили травмы различной степени тяжести. Статистикой с Накануне.RU поделились в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, отметив, что треть из всех аварий произошло по вине самих несовершеннолетних, нарушающих ПДД.

Рост числа ДТП с участием детей обычно приходится именно на новогодние каникулы. В связи с этим сотрудники ГИБДД посещают школы для проведения профилактических мероприятий с участием как детей, так и их родителей.

"Зачастую именно в каникулы увеличивается количество ДТП с участием детей. Этому способствует и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых – родителей, а также отсутствие у детей знаний ПДД и навыков ориентирования в дорожной среде. В преддверии зимних каникул в школах и детских садах Свердловской области сотрудниками ГИБДД проводятся различные мероприятия, чтобы напомнить детям и взрослым о необходимости соблюдения ПДД и мер безопасности при участии в дорожном движении. Родителям также напоминают о необходимости контроля за досугом детей", - сообщили в пресс-службе.

Пока с родителями проводятся собрания, в том числе и в формате видеоконференций, для детей организованы практические и теоретические занятия. Сотрудники ГИБДД встречаются со школьниками, проводят тестирования и викторины, пешие экскурсии и практические занятия на учебно-тренировочных перекрестках и специальных классах "Светофор", а также не забывают рассказывать о необходимости использования световозвращающих элементов.

"Представителем управления ГИБДД по Свердловской области на областном родительском собрании, организованном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и областным родительским комитетом, даны рекомендации родителям по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения именно в период зимних каникул, контроле за досугом детей, правильном выборе мест для проведения зимнего досуга – катания на санках и снегокатах, выборе благоприятных погодных условий для дальних поездок, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в пути. Напомнили и об отказе управления в нетрезвом состоянии транспортными средствами, ответственности, предусмотренной за такое нарушение", - пояснили в Госавтоинспекции.

Различные мероприятия по обучению детей ПДД, разъяснению взрослым законодательства РФ за нарушение ПДД пройдут и в каникулы, например, в местах массового нахождения граждан – ледовых городках и местах проведения зимнего досуга.

Теги: ДТП, дети, ГИБДД, каникулы, новогодние праздники



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