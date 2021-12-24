24 Декабря 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Администрация Лабытанги компенсирует ребёнку вред от травмы, полученной на детской площадке

Вступило в силу решение суда о взыскании с администрации Лабытнанги компенсации вреда ребёнку, пострадавшему от падения на игровой площадке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
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В июне 2021 г. из-за некачественной очистки детской игровой площадки от камней семилетний мальчик упал и получил закрытый перелом обеих костей нижней трети левого предплечья со смещением отломков. Прокурор города подал иск к администрации Лабытнанги с требованием компенсации вреда. Он удовлетворён.

Администрация города обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако вердикт оставлен без изменений.

Теги: травма, детская площадка



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