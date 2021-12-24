68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

68-летний рок-музыкант Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз. Для его супруги (четвертой по счету) будущий ребенок будет первенцем. О грядущем прибавлении сообщил Telegram-канал "НеМалахов", косвенно подтверждает "интересное положение" и вид 37-летней Эйнат Кляйн на последних светских выходах. Супруги пока не комментируют эту новость.

Макаревич женился в четвертый раз в конце 2019 года. Свадьба состоялась в Израиле, где живет Кляйн (до переезда в Израиль она жила на Украине и носила имя Инны Калининой).

У Макаревича трое взрослых детей: 46-летняя дочь Дана, родившаяся во внебрачных отношениях, 34-летний Иван – родился во время второго брака музыканта, 21-летняя Анна – тоже родилась вне брака.