В России отключены сим-карты 2,5 млн абонентов

С 1 декабря операторы сотовой связи аннулировали 2,5 млн корпоративных сим-карт.

Это произошло из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам. В настоящее время отключают в основном "молчащие" сим-карты, однако скоро блокировки дойдут и до активных абонентов.

Как сообщили в Минцифры, решение о блокировке незарегистрированных сим-карт находится в зоне ответственности операторов связи, сообщает РБК.

Согласно редакции закона "О связи", мобильные операторы должны отключить всех клиентов, которые не успеют зарегистрироваться по новым правилам до 1 декабря, однако в ноябре этот срок продлили до конца февраля 2022 года.

Согласно поправке, пользователи корпоративных мобильных номеров должны зарегистрировали их в единой системе идентификации и аутентификации на "Госуслугах".

Как сообщалось ранее, в Минцифры хотят привязать усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) к сим-картам россиян. Такая электронная подпись имеет максимальный класс защиты, сопоставимый по юридической силе с собственноручной. Сейчас на базе ведомства создается рабочая группа по этому вопросу, в нее войдут представители ФСБ и операторов связи.