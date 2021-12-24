В России отключены сим-карты 2,5 млн абонентов

24 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
SIM-карта (2015) | Фото: your-mobila.ru

В России отключены сим-карты 2,5 млн абонентов

С 1 декабря операторы сотовой связи аннулировали 2,5 млн корпоративных сим-карт.

Это произошло из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам. В настоящее время отключают в основном "молчащие" сим-карты, однако скоро блокировки дойдут и до активных абонентов.

Как сообщили в Минцифры, решение о блокировке незарегистрированных сим-карт находится в зоне ответственности операторов связи, сообщает РБК.

Согласно редакции закона "О связи", мобильные операторы должны отключить всех клиентов, которые не успеют зарегистрироваться по новым правилам до 1 декабря, однако в ноябре этот срок продлили до конца февраля 2022 года.

Согласно поправке, пользователи корпоративных мобильных номеров должны зарегистрировали их в единой системе идентификации и аутентификации на "Госуслугах".

Как сообщалось ранее, в Минцифры хотят привязать усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) к сим-картам россиян. Такая электронная подпись имеет максимальный класс защиты, сопоставимый по юридической силе с собственноручной. Сейчас на базе ведомства создается рабочая группа по этому вопросу, в нее войдут представители ФСБ и операторов связи.

Теги: сим-карты, сотовая связь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9378

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети