23 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Уральском возросло до 10 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Каменске-Уральском пострадало 10 человек. Об этом Накануне.RU сообщили управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, добавив, что двое из них являются детьми.

Напомним, что авария произошла сегодня в 13.45 на перекрестке улиц Алюминиевая – Калинина. По предварительным данным водитель "Фольксваген - Поло" 44 лет двигался по улице Алюминиевая со стороны Челябинской и при повороте на улицу Калинина не занял правое положение. Несмотря на это водитель продолжил поворот из среднего ряда, из-за чего создал помеху автобусу ПАЗ под управлением водителя 1977 года рождения. Последний попытался избежать столкновения с авто, но врезался в опору светофора.

После ДТП 10 пассажиров, включая двух несовершеннолетних девочек получили травмы, троих женщин госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, у остальных пострадавших ушибы – им назначено амбулаторное лечение.
 
Известно, что автобус двигался по маршруту № 11, в момент ДТП в салоне находилось около 25 пассажиров. Несмотря на то, что виновник аварии скрылся с места ДТП, сотрудникам Госавтоинспекции в ходе розыскных мероприятий удалось установить личность мужчины. Позднее он пояснил, что момент съезда автобуса с дороги и его наезд на препятствие не видел, поэтому и уехал с места происшествия.
 

Теги: автобус, ДТП, Каменск-Уральский



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