После обращения к Путину на Среднем Урале закупили "Золгенсма" для детей со СМА

После обращения свердловского журналиста к президенту Владимиру Путину на пресс-конференции, местные меценаты и фонд "Круг добра" закупили для больных СМА детей из области препарат "Золгенсма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона. Таким образом, препаратом будет обеспечено семь из 33 больных детей. 19 из общего числа уже получают лечение "Рисдиплам" и "Спинраза", а остальным юным пациентам указанные препараты не показаны.

Получить препарат можно в Областной детской клинической больнице. После внесения ребенка с подтвержденным диагнозом в регистр пациентов с паллиативными состояниями, ему может быть назначено лечение дорогостоящими препаратами. после весь пакет документов с медицинским заключением направляется в фонд "Круг добра", где принимают решение о приобретении того или иного препарата и направляют его в ОДКБ на выдачу.