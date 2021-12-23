Движение по Белинского в Екатеринбурге будет закрыто до 15 мая

Строители Екатеринбурга продлили закрытие движения транспорта по заезду с Объездной автомобильной дороги на путепровод на улице Белинского до 15 мая 2022 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, компания "Инвестторгстрой" продолжает работы по строительству транспортной магистрали на пересечении улиц Белинского и Щербакова с Объездной автомобильной дорогой.

Предприятие просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.