23 Декабря 2021
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пропускной режим, электронные пропуска, пробка, транспортный коллапс (2020) | Фото: Россия-1, скрин

С января дорожники Екатеринбурга повысят пропускную способность по Радищева во избежание утренних пробок

Начиная с января 2022 года движение по улице Радищева (со стороны улицы Гурзуфской) в утренний час пик будет организованно по трем полосам. Для этого на перекрестке улиц Московской и Радищева установят следующие дорожные знаки: "Въезд запрещен", "Направления движения по полосам", "Поворот направо запрещен", "Поворот налево запрещен", "Движение направо или налево".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, о повышении пропускной способности улично-дорожной сети просили сами горожане.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Радищева, улица, пропускная способность, пробки, час пик, Екатеринбург



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