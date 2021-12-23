Ямальские нефтяники подарили детям с нарушениями зрения тактильные книжки

"Газпромнефть-Развитие" выделило средства на приобретение 50 обучающих комплектов для детей с нарушением зрения. Как рассказали Накануне.RU в компании, в наборы "Рождество" входят тактильная книжка, карточки с заданиями на развитие логического мышления, а также электронное устройство "Волшебный карандаш" для воспроизведения историй и музыкальных фрагментов.

Подарки предназначены для воспитанников салехардского детского сада "Кристаллик". Представители компании вручили их ребятам на праздничном утреннике.

Благотворительный проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города". "Повышение качества жизни и создание комфортной среды в регионах деятельности компании – один из наших приоритетов. Мы с удовольствием реализуем благотворительные и волонтерские проекты на территории ЯНАО. Поддержку салехардским детям мы оказываем впервые. Надеемся, это станет доброй традицией", – отметил начальник отдела по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Развития" Кирилл Генерозов.