Ямальские нефтяники подарили детям с нарушениями зрения тактильные книжки

23 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

Ямальские нефтяники подарили детям с нарушениями зрения тактильные книжки

"Газпромнефть-Развитие" выделило средства на приобретение 50 обучающих комплектов для детей с нарушением зрения. Как рассказали Накануне.RU в компании, в наборы "Рождество" входят тактильная книжка, карточки с заданиями на развитие логического мышления, а также электронное устройство "Волшебный карандаш" для воспроизведения историй и музыкальных фрагментов.

Подарки предназначены для воспитанников салехардского детского сада  "Кристаллик". Представители компании вручили их ребятам на праздничном утреннике.

(2021)|Фото: Газпром нефть

Благотворительный проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города". "Повышение качества жизни и создание комфортной среды в регионах деятельности компании – один из наших приоритетов. Мы с удовольствием реализуем благотворительные и волонтерские проекты на территории ЯНАО. Поддержку салехардским детям мы оказываем впервые. Надеемся, это станет доброй традицией", – отметил начальник отдела по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Развития" Кирилл Генерозов.

(2021)|Фото: Газпром нефть

Теги: Газпромнефть-Развитие, подарки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9326

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети